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تحرير 20 محضر مخالفات لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:51 م
تحرير 20 محضر مخالفات لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية محطة وقود - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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حررت مديرية التموين بالشرقية، 20 محضر لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز المخالفة التى تبيع بأزيد من التسعيرة الجديدة، ذلك فى حملات مكثفة تشنها المديرية لمتابعة الأسواق والإلتزام بالأسعار .

قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية مفاجئة، أسفرت عن المحضر رقم 370 جنح الحسينيه ضد صاحبه محطه تموين سيارات بناحية سعود لعدم ممارسه النشاط، محضر رقم 371 الحسينيه، ومحضر ضد صاحب محطة تموين بناحية سعود لبيع بأزيد من السعر، محضر رقم 134 ج منشأة أبو عمر ضد صاحب محطة تموين لعدم وجود أدوات قياس للتنكات ، محضر 135 جنح منشأة أبو عمر ضد صاحب مستودع بوتاجاز بقريه الدبيكى لعدم ممارسه النشاط ، محضر رقم 136 ج صاحب محطة تموين لعدم وجود أدوات قياس للتنكات، محضر رقم 137 ج منشأة أبو عمر ضد صاحب محطة تموين بناحية منشأة أبو عمر لعدم وجود أدوات قياس للتنكات، محضر رقم 138 منشأة أبو عمر بكوبرى الملح لعدم وجود سجل زيارات.

كما قامت إداره تموين أبوكبير على محطات الوقود ومستودعات البوتجاز، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر ضد مستودعين للبوتجاز و 10 بائعين سريحة، للبيع أزيد من التسعيرة. 

كما قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة تموينية على مستودعات مركز أبو حماد، وتم تحرير محضر رقم 13671 جنح ا.د.ط مركز أبو حماد ضد صاحب مستودع بوتاجاز بناحية القطاوية، وذلك لتجميع إسطوانات منزلية بغرض بيعها أزيد من السعر، وتم التحفظ على 17 إسطوانة بوتاجاز منزلية، محضر رقم 13672 جنح ا.د.ط مركز أبو حماد ضد صاحب مستودع بوتاجاز بناحية العباسة، وذلك لعدم الإعلان عن أسماء الموزعين وعدم الإعلان عن أسعار إسطوانات البوتاجاز، محضر رقم 13673 جنح ا.د.ط مركز أبو حماد ضد صاحب مستودع بوتاجاز بناحية وادى الملاك، وذلك لعدم انتظام القيد بسجل 21 بترول الخاص بالمستودع .

 

 


الشرقية

تموين الشرقية

حملات على محطات الوقود

محاضر لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

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