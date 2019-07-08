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تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما بتهمة المشاركة فى جماعة إرهابية

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:24 م
تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما بتهمة المشاركة فى جماعة إرهابية هيثم محمدين
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس هيثم محمدين، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة  جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.


تجديد حبس هيثم محمدين

مشاركة جماعة إرهابية

حبس هيثم محمدين

نيابة أمن الدولة

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