تجديد حبس نجار على ذمة التحقيقات لحرقه شقة خطيبته وسرقتها بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، تجديد حبس نجار 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة وحرق شقة خطيبته السابقة بشبرا الخيمة.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا للعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من " خديجة. ص. ح" 40 عاما، عاملة نظافة بالتأمين الصحى، ومقيمه بأرض أم بيومى دائرة القسم، بنشوب حريق بالشقة سكنها وسرقة 2 شاشة تلفزيون حال تواجدها طرف والدتها بناحية شارع عبد المنعم رياض دائرة القسم.

بانتقال العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية والفحص وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشقة الكائنة بالطابق الثالث للعقار، واحتراق الأثاث الخاص بغرفتى النوم والمعيشة كما تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالى.

بفحص ومراجعة الكاميرات الكائنة بالمنطقة محل الواقعة تبين ظهور "أحمد.ا. س" 22 عاما نجار ومقيم أم بيومى دائرة القسم بالمنطقة بجوار العقار سكن المبلغة وبحوزته 2 شاشة تليفزيون.

بسؤال المبلغة تعرفت على المذكور وقررت بوجود سابقه خلافات بينهما على أثر إنهاء خطبته بنجلتها " أمنية ى م " 18 عاما، ربة منزل، ومقيمة ذات العنوان لسوء سلوكه.

تمكن الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة من ضبط المتهم وبمواجهتة أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بكسر باب الشقة والدلوف إليها بغرض السرقة وحال انتهائه قام بطريق الخطأ بإلقاء سيجارة مشتعلة كانت بيده وفر هارباً، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها والتحفظ عليها.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13365 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م‎.