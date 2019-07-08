تجديد حبس مستريحة 15 يوما لجمعها 20 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد الاستمتاع لاقوالها وتوجيه لها اتهام النصب والاحتيال والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية.

وكان قد تلقى اللواء محمد الشريف، إخطارًا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من مالك شركة نقل ومقاولات عامة، وآخرين، ضد مالكة شركة استيراد وتصدير وخدمات بترولية وتأجير سيارات، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، سبق إتهامها فى قضية تبديد، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 20 مليون جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية وتأجير السيارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3%، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الإسكندرية تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.