تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية فى المطرية 15 يوما

كتب ـ عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، ضبط وبحوزته أسلحة نارية بقصد الاتجار، فى منطقة المطرية.

وواجهت النيابة المتهم بحيازة الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتحصله عليها من أحد الأشخاص، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطل سبق اتهامه في قضايا "سلاح بدون ترخيص ومخدرات"، حال استقلاله دراجة نارية، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها، وتحرر المحضر اللازم.