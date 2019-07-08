تجديد حبس عاطل بتهمة تهشيم سيارة مهندس واستعراض القوة بالشروق

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة الشروق وبدر، تجديد حبس المتهم "حسن.م" عاطل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهشيم سيارة مهندس، لخلافات نشبت بينهما، واستعراض القوة على المواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم هو "حسن. م"، عاطل، هشم سيارة "بهاء .ع"، مهندس، لاعتراضه على ركنها أمام العقار الخاص به، واستعراض القوة باستخدام أسلحة بيضاء.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم لقسم شرطة الشروق، تفيد بقيام عاطل بتهشيم سيارة مهندس، لاعتراضه على ركنها أمام العقار، واستعراض البلطجة على المواطنين مستخدما أسلحة بيضاء، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق، من القبض على المتهم وبحوزته "قطعة حديدية، وشوم وسلاح أبيض"، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.