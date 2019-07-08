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تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع فى قتل وسرقة طالب بالمطرية

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:40 م
تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع فى قتل وسرقة طالب بالمطرية حبس - أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيققات، وذلك بتهمة الشروع فى قتل طالب، وسرقة هاتف محمول.
 
تعود تفاصيل الواقعة  بتلقى قسم شرطة المطرية، إخطاراً من أحد المستشفيات باستقبالها، طالب، مصاب بجرح طعنى بالبطن والصدر، وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص" أدلى بأوصافه التقريبية "، بتهديده بنصل معدنى " كاتر"، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، والتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته المشار إليها، وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، "سبق اتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه".
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وتحرر المحضر اللازم.
 
 

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