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بوتين يهنئ رئيس الوزراء اليونانى الجديد بتولى منصبه

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:44 م
بوتين يهنئ رئيس الوزراء اليونانى الجديد بتولى منصبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم،الإثنين، رئيس الوزراء اليوناني المنتخب حديثًا كيرياكوس ميتسوتاكيس، بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي أُجريت أمس.

 

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية "الكرملين" - وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن بوتين أرسل برقيه تهنئة إلى ميتسوتاكيس، أعرب فيها عن تقديره لعلاقة الصداقة المترسخة بين كلا البلدين، مُعربًا عن ثقته في قدرة الحكومة اليونانية الجديدة على الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو وأثينا في إطار تعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا.

 

يُشار إلى أن حزب "الديمقراطيّة الجديدة" المحافظ تصدر نتائج الانتخابات التشريعيّة التي أجريت أمس،الأحد، في اليونان، في مواجهة رئيس الوزراء اليساري المنتهية ولايته أليكسيس تسيبراس الذي أقرَّ بخسارته.

 

وحصل حزب "الديموقراطيّة الجديدة" على 39,8% من الأصوات، وسيشغل 158 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان اليوناني الـ300، في حين ، حصلَ حزب تسيبراس "سيريزا" على 31,5% من الأصوات، وفقًا للنّتائج الرسميّة التي شملت 94% من مراكز الاقتراع.

 

وقد تعهد رئيس الوزراء اليوناني الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس بـ"إنهاض" اليونان بعد مرحلة "مؤلمة" عاشتها البلاد خلال عهد حكومة اليساري تسيبراس وحزبه سيريزا.

 


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