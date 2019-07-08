سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 10:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

بنص القانون..مادة تسمح للمحكمة بفحص القوى العقلية للمتهمين داخل مصحة نفسية

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:00 م
بنص القانون..مادة تسمح للمحكمة بفحص القوى العقلية للمتهمين داخل مصحة نفسية محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلجأ الدفاع فى بعض القضايا التى تنظرها محكمة الموضوع إلى التشكيك فى القوى العقلية لموكله، كما فعل دفاع المتهم بالانضمام لداعش والذى اتهم بقتل طبيب الساحل، وتستخدم المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لوضع المتهمين داخل مصحة نفسية حكومية لفحص قواه العقليه.

ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات على : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك  لمدة  أو لمدد  لا يزيد  مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع .

وجاء فى الفقرة الثانية من المادة : ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه  تحت الملاحظة فى أى مكان أخر.

 

 


المتهم المطرب عقليا

المختل

قانون الاجراءت الجنائيه

المادة 338 اجراءات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رفض دعوى عدم دستورية قانونى الإجراءات والمرافعات فى تنظيم تحريك الدعوى الجنائية

السبت، 06 يوليه 2019 10:57 م

مادة أحالت بها الجنايات الدعوى المدنية بقضية "أبراج الضغط" للمحكمة.. تعرف عليها

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:46 م

10 معلومات عن تنظيم داعش القاهرة الإرهابى.. بعد نظر طعن المتهمين

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:21 م

تعرف على نص مادة اتخذتها المحكمة لاستخدام الرأفة مع المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط"

الأحد، 07 يوليه 2019 07:41 م

5 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية "التخابر مع دولة أجنبية" بعد سجن المتهمين

الأحد، 07 يوليه 2019 06:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة