سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 10:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

بنص القانون.. تعرف على المادة تلزم المتهمين متضامنين بدفع المصاريف الجنائية

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:45 م
بنص القانون.. تعرف على المادة تلزم المتهمين متضامنين بدفع المصاريف الجنائية محكمة الجنايات ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقب إصدار محاكم الجنايات أو الجنح أحكامها فى الدعاوى التى تنظرها تنطق فى نهاية الحكم قرارا بإلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية متضامنين.

وتستخدم المحكمة حقها المخول فى المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص : إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التى يحكم بها  تحصل منهم بالتساوى، مالم  يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم  بها متضامنين.

بينما نصت المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية على : كل من حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

 

 


قانون الاجراءت الجنائيه

دفع المصاريف الجنائيه

الجنايات

الجنح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة