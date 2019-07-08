بنص القانون.. تعرف على المادة تلزم المتهمين متضامنين بدفع المصاريف الجنائية

كتب إيهاب المهندس

عقب إصدار محاكم الجنايات أو الجنح أحكامها فى الدعاوى التى تنظرها تنطق فى نهاية الحكم قرارا بإلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية متضامنين.

وتستخدم المحكمة حقها المخول فى المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص : إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى، مالم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.

بينما نصت المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية على : كل من حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.