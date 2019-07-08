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بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الافتتاحى لمسيرة الشباب الكنسية السادسة

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:24 م
بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الافتتاحى لمسيرة الشباب الكنسية السادسة بطريرك الكاثوليك خلال مسيرة إصغاء
سارة علام

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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك صباح اليوم القداس الإلهى الافتتاحى للمسيرة السادسة للشباب التى حملت عنوان "إصغاء"، هذا العام واتخذت الآية " فانفتحت أعينهما وعرفاه" شعارا لها وذلك بحضور الأنبا توماس عدلى مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف والأب بيشوى رسمى مدير الكلية الإكلريكية بالمعادى والعديد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات.

 

شارك فى المسيرة 107 شاب من محافظات مختلفة مشاركين حيث تنعقد فى الفترة بين السابع والرابع عشر من يوليو الجارى فى عدة كنائس ومحافظات بينها منطقة المعادى ومحافظات سوهاج والفيوم متضمنة عدة زيارات مثل دير وادى الريان ودير الأنبا شنودة ودير الملاك أبو خشبة بالفيوم والعديد من المحاضرات الروحية.

 

خلال كلمته بعظة القداس، أعرب الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، عن سعادته بتلك المسيرة مؤكدا إنها تقليد شبابى يدخل عامه السادس على التوالى وتتزامن هذا العام مع عام الشباب الذى خصصته الكنيسة الكاثوليكية.

 

ودعا بطريرك الكاثوليك، شباب الكنيسة إلى الإصغاء لصوت الله والاتجاه دوما إلى الأمام بروح جديدة والاستماع إلى الألحان والترانيم الروحية

 

اختتم القداس الإلهى بتقديم الهدايا التذكارية من البطريرك للشباب المشاركين وذلك بحضور الأنبا باخوم المرشد الروحى للمسيرة والأب فرنسيس وحيد المسئول عنها.


بطريرك الكاثوليك خلال مسيرة إصغاء

مسيرة اصغاء الشبابية

الانبا ابراهيم اسحق

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