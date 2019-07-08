سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 11:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تفتح تحقيقا بعد تسريب وثائق دبلوماسية تصف ترامب "بغير الكفء"

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:11 ص
بريطانيا تفتح تحقيقا بعد تسريب وثائق دبلوماسية تصف ترامب "بغير الكفء" دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة "أيرش تايمز" الأيرلندية إن الحكومة البريطانية ستفتح تحقيقا رسميا حول تسريب المذكرات الدبلوماسية الحساسة التي وصف فيها السفير البريطانى لدى واشنطن، الرئيس الأمريكى بـ"المختل وظيفيًا بشكل فريد" و "غير الكفء" بقيادة دونالد ترامب.
 
وتفصل الوثائق تفاصيل تقييم سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة كيم داروش لإدارة ترامب من عام 2017 حتى الوقت الحالى، وقد تثبت إحراجه الشديد لوزارة الخارجية.
 
وأدان وزير الدولة للعدل ديفيد جوك التسريب "المشين"، الذى سيكون الآن موضوع تحقيق فى الخدمة المدنية، وقال إن السفراء يجب أن يشعروا بالقدرة على "قول الحقيقة كما يرونها".
 
 وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد تم الآن بدء تحقيق رسمى فى التسريب"، وأصر المسئولون على أن العلاقة مع البيت الأبيض يمكن أن تصمد أمام "السلوك المؤذى" للتسرب ودافع عن أسلوب داروش الصريح. 
 
وتشير المذكرات الدبلوماسية، التى حصلت عليها "ميل أون لاين" أمس الأحد ، إلى أنه من أجل التواصل مع الرئيس "عليك أن تجعل نقاطك بسيطة ، بل وصريحة".
 
ومن جانبه، انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السفير البريطانى لدى بلاده بعد الكشف عن تسريبات دبلوماسية من جانب الأخير وصف فيها ترامب وإدارته بـ"الحمق وضعف الكفاءة".
 
 
وقال ترامب، فى تصريحات له أمس تعليقا على ذلك بأن "السفير البريطانى لا يخدم بلاده بالصورة الجيدة"، وأضاف "نحن لسنا من المعجبين بهذا الرجل".
 
 
وذكرت بعض المصادر بأن معاونى الرئيس ترامب دعوا إلى إقصاء السفير البريطانى عن عمله بعد تلك التسريبات التى كشفت عنها صحيفة الديلى ميل البريطانية.
 
 
 

ترامب

كيم داروش

تسريب وثائق دبلوماسية

انتقاد ترامب

العلاقات البريطانية الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة