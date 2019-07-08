بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. إنشاء قنطرة على ترعة الوادى الشرقى بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء قنطرة ك 13.500 على ترعة الوادى الشرقي بمركز الزقازيق والمقامة بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه لخدمة زمام قدره 28 ألف و600 فدان .

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ العديد من المشروعات الهامة الهامة بقطاع الري بنطاق المحافظة والتي تساهم في تحسين خدمات الري ووصول المياه لنهايات الترع لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن الهدف من إنشاء قنطرة الوادي الشرقي كيلو 13.500 التحكم في التصرفات والموازنات علي ترعة الوادي الشرقي ورفع منسوب المياه في ترعة الصبابة والشيخ حامد في شهور الشتاء من أكتوبر وحتي يناير وكذلك رفع منسوب المياه في بحر فاقوس في موسم أقصي الاحتياجات.

كما تفقد محافظ الشرقية كوبري أبو الأخضر، لبحث إمكانية توسعته ورفع كفاءته لخلق محور مروري جديد يربط بين مركزي الزقازيق وأبو حماد ومركزي أبو كبير وفاقوس للمساهمة في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

وتوجه محافظ الشرقية لتفقد مركز الطوارئ التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بجنوب شرق الدلتا للاطمئنان على سير العمل بالمركز والتأكد من عمله بكامل طاقته للمساهمة في تنفيذ مشروعات الري المقامة على أرض المحافظة والذي أنشئ بغرض مواجهة الأحداث الطارئة أو الأزمات التي تتعرض لها محطات المصلحة أو محطات الري والصرف من توقف فجائي لوحدة أو أكثر من وحدة بالمحطة أو انقطاع التيار الكهربي عن المحطة لفترة طويلة أو ارتفاع مناسيب المياه بمحطات الصرف وخلافه وذلك لحماية القري المجاورة للمصارف والمحطات والزراعات من الغرق لحين إعادة المحطة لعملها الطبيعى.

ويتم نقل وحدات الطوارئ المتحركة "الموبايل - النقالي - الإنقاذ السريع" اللازمة لرفع المياه من المص إلى الطرد وإنقاذ المحطة إذا كانت الفترة الزمنية لإصلاح هذه الأعطال بسيطة أما إذا كانت فترة الإصلاح تحتاج إلى مدة طويلة يتم تركيب وحدات ثابتة للاستفادة من الوحدات المتحركة في المهمات السريعة .

هذا بالإضافة إلى المساهمة والاشتراك في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي تتعرض لها بعض المحافظات كالسيول والأمطار وخلافه وكذلك المساعدة في أعمال الري لبعض المناطق التي لا توجد بها محطات أو وسائل للري أو رفع مناسيب نهايات الترع وكذلك المساهمة في أعمال فروع الوزارة المختلفة أو الجهات الخارجية التي تحتاج إلى إمكانيات مراكز الطوارئ.



