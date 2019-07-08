سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 11:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. إنشاء قنطرة على ترعة الوادى الشرقى بالزقازيق

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:29 ص
بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. إنشاء قنطرة على ترعة الوادى الشرقى بالزقازيق محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء قنطرة ترعة الوادى الشرقى
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء قنطرة ك 13.500 على ترعة الوادى الشرقي بمركز الزقازيق والمقامة  بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه لخدمة زمام قدره 28 ألف و600 فدان .

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ العديد من المشروعات الهامة  الهامة بقطاع الري بنطاق المحافظة والتي تساهم في تحسين خدمات الري ووصول المياه لنهايات الترع  لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن الهدف من إنشاء قنطرة الوادي الشرقي كيلو 13.500 التحكم في التصرفات والموازنات علي ترعة الوادي الشرقي ورفع منسوب المياه في ترعة الصبابة والشيخ حامد في شهور الشتاء من أكتوبر وحتي يناير وكذلك رفع منسوب  المياه في بحر فاقوس في موسم أقصي الاحتياجات.

كما تفقد محافظ الشرقية كوبري أبو الأخضر، لبحث إمكانية توسعته ورفع كفاءته لخلق محور مروري جديد يربط بين مركزي الزقازيق وأبو حماد ومركزي  أبو كبير وفاقوس للمساهمة في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

وتوجه محافظ الشرقية لتفقد مركز الطوارئ التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بجنوب شرق الدلتا للاطمئنان على سير العمل بالمركز والتأكد من عمله بكامل طاقته للمساهمة في تنفيذ مشروعات الري المقامة على أرض المحافظة والذي أنشئ بغرض مواجهة الأحداث الطارئة أو الأزمات التي تتعرض لها محطات المصلحة أو محطات الري والصرف من توقف فجائي لوحدة أو أكثر من وحدة بالمحطة أو انقطاع التيار الكهربي عن المحطة لفترة طويلة أو ارتفاع مناسيب المياه بمحطات الصرف وخلافه وذلك لحماية القري المجاورة للمصارف والمحطات والزراعات من الغرق لحين إعادة المحطة لعملها الطبيعى.

ويتم نقل وحدات الطوارئ المتحركة "الموبايل - النقالي - الإنقاذ السريع" اللازمة لرفع المياه من المص إلى الطرد وإنقاذ المحطة إذا كانت الفترة الزمنية لإصلاح هذه الأعطال بسيطة أما إذا كانت فترة الإصلاح تحتاج إلى مدة طويلة يتم تركيب وحدات ثابتة للاستفادة من الوحدات المتحركة في المهمات السريعة .

هذا بالإضافة إلى المساهمة والاشتراك في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي تتعرض لها بعض المحافظات كالسيول والأمطار وخلافه وكذلك المساعدة في أعمال الري لبعض المناطق التي لا توجد بها محطات أو وسائل للري أو رفع مناسيب نهايات الترع وكذلك المساهمة في أعمال فروع الوزارة المختلفة أو الجهات الخارجية التي تحتاج إلى إمكانيات مراكز الطوارئ.

 

 

 

FB_IMG_1562575500725
 

الشرقية

وزارة الري

محافظ الشرقية

الزقازيق

قنطرة ترعة الوادى الشرقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على تفاصيل خطة محافظة الشرقية لمواجهة الأزمات والكوارث

الأحد، 07 يوليه 2019 06:26 م

محافظ الشرقية يفاجئ مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

السبت، 06 يوليه 2019 01:43 م

محافظة الشرقية × 20 صورة.. ذوى الإعاقة والمسنين على رأس الأولويات.. الموافقة لطفل معاق على وحدة سكنية ومعاش.. ومنح طالب كفيف مكافأة لحفظه القرآن.. وتكريم فريق الجرس وطفلين مكفوفين.. وإهداء عمرة للأم المثالية

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:08 ص

محافظ الشرقية يجتمع بمديرى إدارتى شئون الخدمة والتفتيش الجديدين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة