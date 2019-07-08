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بالتزامن مع انعقاد القمة الأفريقية.. 10أرقام عن التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:00 ص
بالتزامن مع انعقاد القمة الأفريقية.. 10أرقام عن التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا القمة الأفريقية
كتبت- هبة حسام

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انطلقت أعمال القمة الأفريقية بالنيجر، أمس الأحد، التى يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى شهدت إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

بالتزامن مع انطلاق القمة الأفريقية، يقدم "اليوم السابع" 10 أرقام هامة حول حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا، من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى جاءت كالتالى:

 

1-      6.9 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا خلال عام 2018، بارتفاع 23% عن عام 2017.

2-      4.7 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا خلال 2018 بارتفاع 26.9% عن 2017.

3-      2.1 مليار دولار قيمة الواردات المصرية من دول أفريقيا خلال عام 2018، بارتفاع 15.2% عن 2017.

4-      جاءت الجزائر على رأس قائمة دول أفريقيا من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2018، بصادرات بلغت قيمتها 977.2 مليون دولار.

5-      احتلت ليبيا المركز الثانى من حيث قيمة صادرات مصر إليها بـ 632.6 مليون دولار.

6-      وفى المركز الثالث جاءت المغرب بصادرات مصرية إليها بقيمة 499.3 مليون دولار.

7-      وفى المركز الأخير، جاءت غنيا بيساو، بقيمة صادرات إليها بلغت 0.1 مليون دولار.

8-      وعلى مستوى الواردات، تصدرت الجزائر قائمة دول أفريقيا أيضاً من حيث ارتفاع واردات مصر منها، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها 397.7 مليون دولار عام 2018.

9-      جاءت كينيا فى المركز الثانى بواردات منها بلغت قيمتها 286.6 مليون دولار، ثم زامبيا  بقيمة 261 مليون دولار.

10-    وفى المرتبة الأخير، جاءت مالى بواردات منها بلغت 0.0004 مليون دولار.


القمة الافريقية

الرئيس السيسى

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التبادل التجارى بين مصر وافريقيا

القمة الأفريقية

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