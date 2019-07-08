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اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات قطع المياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء الاثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر غدا الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 


اخبار القليوبية

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شركة المياه

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