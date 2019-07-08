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اليوم.. جامعة الأزهر تنظم المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بإفريقيا

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:00 ص
اليوم.. جامعة الأزهر تنظم المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بإفريقيا جامعة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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تنطلق اليوم الإثنين، أولى فعاليات المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الإفريقية، والذى تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات ويستمر حتى  11 يوليو من العام الجارى.
 
يأتى المؤتمر والذى يعقد كل عامين؛ تحت عنوان "دور مؤسسات التعليم العالى فى تعزيز استراتيجية التعليم العالى بالقارة الإفريقية"، والذى يقام لأول مرة بمصر وفى عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الإفريقية
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الإفريقية
 
ويعد هذا المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالى فى الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وإفريقيا بوجه الخصوص.
 
يشارك في المؤتمر  300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، ويشارك أكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و 180 جامعة ، و43 مؤسسة دولية.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

الاتحاد الافريقى

التعليم العالى

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