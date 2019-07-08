الولايات المتحدة تشارك فى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فى كينيا

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن منسق الوزارة لمكافحة الإرهاب ناثان سيلز سيسافر إلى كينيا خلال الأسبوع الجاري للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول مكافحة الإرهاب تستضيفه الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وأوضحت الوزارة -في بيان بثته على موقعها الإلكتروني- أن سيلز سيلقي خطابا في مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الأفريقي الرفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب.

كما ذكرت الوزارة أن سيلز سيجري مناقشات ثنائية مع نظرائه الكينيين بشأن الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تنظيمي القاعدة وداعش.

كما سيناقش المسؤولون أمن الحدود والحد من سفر الإرهابيين ومكافحة التطرف والتجنيد ومكافحة تمويل الإرهاب.

يُشار إلى أن المؤتمر المقرر عقده يومي 10 و11 يوليو سيبحث سبل القضاء على التهديدات الإرهابية في المنطقة، وسيضم رؤساء الحكومات ووزراء الداخلية والأمن والشؤون الخارجية من المنطقة.

كما سيشارك في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالإضافة إلى رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومراكز الفكر الرائدة لمواجهة التهديدات الإرهابية في القارة.

وبحسب المنظمين، سيمكن المؤتمر القادة الأفارقة من تبادل الممارسات الجيدة في مكافحة الإرهاب.