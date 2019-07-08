الوزراء الكويتى: تعمد استهداف الحوثيين للمدنيين بالسعودية انتهاكا سافرا للقانون الدولى

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أكد مجلس الوزراء الكويتي، أن استمرار تعمد استهداف الميلشيات الحوثية للمنشآت المدنية والمدنيين بالسعودية، يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية.

ودعا (الوزراء) الكويتي - في بيان صحفي اليوم الاثنين عقب جلسته الأسبوعية التى عقدت بقصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة وردعها.

وأعرب المجلس عن إدانته للعدوان الإرهابي المتكرر من قبل المليشيات الحوثية على مطار (أبها) الدولي، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، وكذلك على مطار الملك عبدالله في جازان، مؤكدا تضامن الكويت مع أشقاءها في السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.