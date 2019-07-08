سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 03:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الهيئة الإنجيلية تناقش تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات بندوة غدًا

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:01 م
الهيئة الإنجيلية تناقش تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات بندوة غدًا القس الدكتور أندريه زكى
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غدًا الثلاثاء، لقاء بعنوان "نريد قانون يحمينا" لمناقشة تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات فى القطاع غير الرسمى بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة فى مصر، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، الإعلاميين.

 

وقال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن الهيئة تهدف فى هذا المشروع إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات فى القطاع غير الرسمى فى الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من مؤسسات الدولة (الحكومي– الخاص– الأهلي) وذلك لإدراكنا جيدًا الصعوبات والتحديات التى تواجه هذه الفئة من النساء فى الحياة واحتياجها الشديد لقوانين وتشريعات تحميهم للعمل فى بيئة آمنة ومهيئة ودامجة.

 

يذكر أن النطاق الجغرافى لنشاط المشروع يشمل المجتمعات الحضرية والريفية فى القاهرة والقليوبية والجيزة وبنى سويف والمنيا مع عمل شراكة لعدد 30 جمعية أهلية من أجل مواجهة الفقر والتهميش للسيدات وأيضًا تنفيذ 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء، بهدف تحسين نوعية حياة 5000 سيدة ودمجهن فى سوق العمل وفى برامج الحماية الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعى، وعمل مستدام يضمن لهن حياه كريمة فى ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.


الهيئة القبطية الانجيلية

مشروع النساء العاملات

الهيئة القبطية ومشروعات اجتماعية

تحسين أوضاع عاملات المنازل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.. الطوائف المسيحية تتفق على إدراج المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث.. محامى الإنجيلية: مطابق للمادة الثالثة من الدستور.. والكاثوليك: يوافق القانون الكنسى

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:30 م

رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئًا بثورة 30 يونيو: "أعادت للشعب استقراره"

السبت، 29 يونيو 2019 10:28 ص

الكنيسة الإنجيلية تدين هجمات العريش وتصلى لشهداء الشرطة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:28 م

رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقى ممثل مجلس المطارنة الألمان

الخميس، 20 يونيو 2019 09:24 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة