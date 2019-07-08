الهجرة تستقبل صاحب فكرة تخصيص شهر للاحتفال بالتراث المصرى بكندا واستعراض ملامح الاحتفال

استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب المصرى شريف سبعاوى، عضو برلمان أونتاريو الكندى، الذى تقدم بمشروع قرار رقم 106 لعام 2019 إلى البرلمان، لإعلان يوليو شهر التراث المصرى، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسى، ومها سالم المستشار الإعلامى للوزارة.

وأعربت الوزارة فى بيان لها عن سعادتها بالخطوة التى قام بها سبعاوى، والتى ستعزز العلاقات المصريين بكندا وطنهم الأم والبلاد التي يقيمون بها، مؤكدة أن شهر الحضارة المصرية بكندا سوف يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء و بمشاركة وزارات الهجرة والثقافة والآثار.

وثمنّت الوزارة دور الجالية المصرية فى كندا، والتى تعد نموذجًا إيجابيًا تعمل على التعريف بإنجازات وتاريخ وطنهم الأم، مشيدة بالتعاون والتنسيق بين الجهات المصرية ونظيرتها الكندية للخروج بالفعالية بالشكل الملائم لحجم ثقافة وحضارة مصر.

وناقش اللقاء مع سبعاوى جدول الفعاليات وبرنامج الاحتفالات الخاص بشهر الحضارة المصرية فى كندا، والذى يمكّن الجالية المصرية من الاحتفاء بوطنهم بشكل رسمى، وأهمية احتواء جدول فعاليات وبرنامج الاحتفال الخاص بالشهر مزيج من الثقافات والفنون المصرية المتعددة، لإثراء هذا الحدث الفريد من نوعه وللتعبير عن تاريخ وإرث هذا البلد العظيم والتعريف بمقدراته الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور والأزمنة.

من جانبه، قدم سبعاوى الشكر لوزارة الهجرة على دعمها للفكرة منذ اللحظة الأولى، وتشجيعها على طرحها وبقوة في البرلمان الكندي، ما كان له عظيم الأثر داخل البرلمان، مؤكدًا أنه خلال فترة مكوثه في كندا، حضر العديد من الاحتفالات الخاصة بتراث عدد من الدول، مثل الهند وإيطاليا واليونان ولبنان، وكان يحلم طيلة الوقت بأن يكون لمصر شهر يحتفل فيه أبناء جاليتها بتراثها، لهذا سعى إلى تقديم طلب بتخصيص شهر يوليو كشهر للحضارة المصرية في كندا.



وأوضح سبعاوى أن بداية الفعاليات ستكون فى الـ13 من يوليو الجارى، بحضور فرق قومية لفنون شعبية مصرية تؤدى بعض الاستعراضات فى مدينة ميسيساجا، ومعرضًا للكتاب وآخر للحرف التراثية والتقليدية تعرض بعض المشغولات اليدوية المصرية، على رأسها صناعات بدوية من سيناء، وأمسيات أدبية وشعرية بمشاركة نخبة من أعلام وشباب المفكرين والأدباء، بما يحقق استراتيجية الدولة في ترسيخ الهوية لأبنائها فى الخارج ويغرس روح الانتماء للوطن فى وجدان الأجيال الجديدة منهم.

وأشار سبعاوى إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك يوم آخر لتلك الاستعراضات في مدينة أوتاوا 16 من الشهر الجارى، مع إقامة محاضرات تتناول تاريخ مصر منذ العصر الفرعوني وتلقي الضوء على موروثها الحضارى، وكذلك عقد أمسيات تستعرض الاكتشافات الأثرية الحديثة ومدلولها في التراث الإنسانى، وسيتم ذلك بالتنسيق مع عدد من الجامعات والمتاحف، كما سيُرفع العلم المصرى أمام برلمان أونتاريو يوم 21 الشهر الحالى بحضور رئيس وزراء أونتاريو والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.



الجدير بالذكر أن النائب المصرى شريف سبعاوى، عضو برلمان أونتاريو الكندى، شاب مصرى وصل إلى كندا، في عام 1995، استطاع دخول البرلمان الكندي كأول مصرى يحقق ذلك، فيما لم يفارقه التفكير فى تلك الأجيال المصرية التى ولدت بكندا، وعلاقتهم بثقافة وطنهم، وخلال أشهر استطاع دفع البرلمان إلى اتخاذ قرار بتخصيص يوليو من كل عام شهرًا للتراث المصرى على أن يكون 2019 بداية التنفيذ، فى خطوة يعتبرها مهمة للأجيال المصرية الجديدة التى ولدت فى كندا مثل ولديه.