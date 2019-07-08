النيابة تطلب التحريات فى واقعة تعدى متهمين على سائق بسبب الأجرة فى السلام

كتب أحمد حسنى

طلبت نيابة السلام، التحريات الأمنية بواقعة تعدى متهمين على سائق بمنطقة النهضة بالسلام.

وكانت النيابة، أمرت بحبس متهمين بالتعدى على سائق، "توك توك"، بسلاح أبيض، 4أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمين هم "مصطفى.م"، و"حسام. ع"، عاطلين، واعترفا المتهمين بتعديهم بسلاح أبيض وإصابة " وليد.م"، سائق "توك توك"، لخلاف نشب بينهم على الأجرة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد إخطار من مستشفى السلام التخصصى، لقسم شرطة السلام ثان، يفيد بوصول سائق توك توك به إصابة بالغة فى البطن، وبالإنتقال والفحص تبين طعنه بسلاح أبيض، وبمناقشته أدلى بقيام عاطلين بطعنه لخلاف نشب بينهم على الأجرة بمنطقة النهضة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة التعدى على المجنى عليه، بسلاح أبيض وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.