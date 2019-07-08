النيابة تصرح بدفن صاحب شركة انتحر من الطابق الخامس بالرحاب

كتب أحمد حسنى

صرحت نيابة القاهرة الجديدة، بدفن جثة صاحب شركة، لقى مصرعه بعد الانتحار من الطابق الخامس، بمدينة الرحاب.

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لموقع انتحار صاحب الشركة بمدينة الرحاب، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ترجع الواقعة بورود بلاغ للرائد تامر عبدالشافى، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بسقوط رجل من بلكونة بالرحاب بالدور الخامس، وبالانتقال لمكان البلاغ والفحص والتحريات، بمعرفة النقباء مصطفى عامر، ومحمد حلمى، وهشام عبدالخالق، تبين أن الجثة لصاحب شركة عمره 40 سنة، ويمر بضائقة مالية، وقام باستئجار شقة ويعيش بمفرده هو وكلبه.