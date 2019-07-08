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النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة سرقة السيارات بالقطامية

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:07 م
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة سرقة السيارات بالقطامية سرقة سيارة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة اتهام عاطلين بسرقة بطاريات السيارات، بمنطقة القطامية.
 
وكشفت التحريات أن المتهمين هم "ولاء. م"، و"راجي.ش"، عاطلين، واعترفا المتهمين بارتكابهم وقائع سرقة بطاريات السيارات بمنطقة القطامية. 
 
وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة القطامية، من القبض على المتهمين، وبحوزتهم "4 بطاريات سيارات"، وبسؤالهم اعترفوا بسرقتها، وباستدعاء  المجني عليهم تعرفوا على المسروقات، واتهموهم بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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