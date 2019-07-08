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النيابة تأمر بتشريح جثة عامل عثر عليه مقتولًا داخل حمام جراج فى الهرم

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:46 م
النيابة تأمر بتشريح جثة عامل عثر عليه مقتولًا داخل حمام جراج فى الهرم جثة _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة عامل عثر عليه مقتولًا داخل حمام جراج فى منطقة الهرم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شخص متوف داخل حمام جراج فى الهرم، وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى فى العقد الرابع من عمره، ولا توجد أى إصابات ظاهرية تشير إلى أسباب الوفاة.

وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة العامل، وتجرى أجهزة الأمن مزيد من التحريات حول الواقعة، وتستمع لأقوال عدد من شهود العيان؛ لبيان أسباب وفاته، بعدما تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة، التى باشرت التحقيق.

 


جثة عامل

جراح فى الهرم

شخص متوفي

النيابة العامة

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