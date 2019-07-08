المعارضة الفنزويلية تعلن قبولها الاجتماع مع ممثلى مادورو بوساطة نرويجية

كراكاس (رويترز)

قالت المعارضة فى فنزويلا، إنها ستجتمع مع ممثلين لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، فى باربادوس، لإجراء محادثات بوساطة نرويجية فى إطار جهود حل الأزمة السياسية فى البلاد.

وقال زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذى اعترفت به أكثر من 50 دولة باعتباره الزعيم الشرعى لفنزويلا، إن أى محادثات يجب أن تؤدى إلى حل دائم للأزمة ولا يجوز أن يستغلها الحزب الاشتراكى لكسب الوقت.

وقال مكتب جوايدو فى بيان: "يقر الشعب الفنزويلى وحلفاؤنا وديمقراطيات العالم بالحاجة إلى عملية انتخابية حرة تتسم بالشفافية وتسمح لنا بتجاوز الأزمة وبناء مستقبل مشرق"، لكن لم يحدد موعد الاجتماع.

كان جوايدو قد استند إلى الدستور وأعلن نفسه رئيسا فى يناير الماضى، بعدما رفض فوز مادورو بولاية جديدة فى 2018 متهما إياه بالتزوير.

ولا يسيطر جوايدو على مؤسسات للدولة فيما يرجع إلى حد كبير إلى استمرار الجيش فى دعم مادورو.