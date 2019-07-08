المشروع السعودى لنزع الألغام فى اليمن ينزع 795 لغما حوثيا خلال أسبوع

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أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم،الإثنين، انتزاع 795 لغما زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وجرت عملية التطهير خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع المذكور 267 لغماً مضادًّا للدبابات و5 ألغام مضادة للأفراد، مضيفا أن الفرق نزعت خلال ذات الفترة 513 ذخيرة غير منفجرة و10 عبوات ناسفة.

وأشار إلى أن إجمالي ما نزعته الفرق الميدانية منذ انطلاق المشروع حتى الآن 74910 أجسام تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة وذخائر زرعتها ميليشيات الحوثي في العديد من مناطق اليمن.

ووفقا لتقرير حكومي، بات اليمن أكبر دولة ملغومة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث زرعت ميليشيات الحوثي ما يزيد على مليون لغم في مختلف المناطق، أكبرها الحديدة ثم تعز.