المرور يغلق الطريق الدائرى جزئيا بسبب إصلاح الحواجز الخرسانية باتجاه المريوطية

تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من محور الأوتوستراد حتى المريوطية، للقيام بأعمال صيانة الحواجز الخرسانية للجزيرة الوسطى، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وستكون الأعمال عبارة عن صيانة الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى للطريق الدائرى بدءا من محور الأوتوستراد حتى المريوطية،على أن تستغرق تلك الأعمال 10 أيام بدء من مساء غدا الثلاثاء الساعة الثانية عشر وخمسة دقائق منتصف الليل حتى الخامسة صباح يوم الأربعاء الموافق 10يوليو الجارى، وسيتم استقطاع حارة مرورية من 4 حارات لتوقف المعدات العمل مع وضع العلامات والارشادات الدالة وتعيين الخدمات اللازمة.