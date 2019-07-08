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المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:01 ص
المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء الأوتوستراد
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق جزئى لمحور الأوتوستراد، بسبب ربط محطتى محولات ألماظة والملتقى العربى للكهرباء لمدة 10 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة، لملاحظة حركة السيارات لحين انتهاء تلك الأعمال. 
 
وستعين إدارة المرور، الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية والإضاءة الكافية وكافة التجهيزات، لتيسير الحركة المرورية، منعاً لحدوث أى تكدسات، وذلك بمناسبة تنفيذ مشروع استكمال أعمال ربط محطة محولات ألماظة بمحطة محولات الملتقى العربى. 
 
وتستلزم القيام بأعمال حفر بطول 1,5 كيلو متر ابتداء، من محطة ألماظة سيتى بمحور الأوتوستراد بالطريق البطىء، وحتى تقاطع الأوتوستراد مع شارع الصاعقة، حتى محطة محولات الملتقى العربى، على أن تبدأ المرحلة الأولى من الأعمال بطريق الصاعقة بطول 600 متر، وتشمل الربط مع الأعمال من نهاية شارع الصاعقة عند التقائه مع محور المليون شجرة، والسير بطريق الخدمة تجاه طريق السويس على الجانب الأيسر عرض 1,4 متر ليلاً فقط بداية من الساعة 12.05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباح نفس اليوم لمدة عشرة أيام و حتى يوم 15/7/2019،مع عدم الغلق الكلى لنهر الطريق.
 
 
 
 

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طريق الاوتوستراد

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اليوم السابع بلس

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