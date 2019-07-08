المؤشر نيكي ينزل 1% مع انحسار آمال خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية

رويترز

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية على عكس التوقعات ما أضعف تكهنات السوق بخفض كبير لأسعار الفائدة الشهر الجاري.

كما نالت من المعنويات بيانات اقتصادية محلية ضعيفة، إذ هبطت طلبيات شراء الآلات الأساسية في اليابان بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في مؤشر يثير القلق من تضرر أكبر لاستثمارات الشركات جراء التوترات التجارية العالمية.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا واحدا بالمئة إلى 21534.35 نقطة.

وعقب القراءة القوية للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الصادرة يوم الجمعة، قلص المتعاملون التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات المقبل يومي 30 و31 يوليو تموز، ولكنهم لا زالوا يتوقعون خفضا بواقع ربع نقطة مئوية.

وخالفت أسهم الشركات المالية الاتجاه النزولي، فبعد صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إثر بيانات الوظائف زاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.1 % وارتفع سهم مجموعة ميزوهو المالية 0.6 % وتقدم سهم داي-ايتشي لايف هولدنجز 0.2%.

ونزل سهما فانوك كورب وكوماتسو 0.9 % لكل منهما وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9%ة إلى 1578.40 نقطة.