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المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يواصل ارتفاعه بمنتصف تعاملات الاثنين

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:18 م
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يواصل ارتفاعه بمنتصف تعاملات الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 14031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2095 نقطة، وقفزت مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 17299 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.31% ليصل إلى مستوى 557 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 1437 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 452 نقطة.


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