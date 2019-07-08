الكونجرس الأمريكى: ندعم حق قبرص فى تنمية مواردها

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أعرب الكونجرس الأمريكى عن دعم الولايات المتحدة لحق قبرص فى تنمية مواردها الطبيعية، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من الكونجرس لنيقوسيا.

وذكرت السفارة الأمريكية فى نيقوسيا - فى بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الاثنين - أن وفد الكونجرس التقى مع وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليدس ووزيرالتجارة والصناعة والسياحة والطاقة يورجوس لاكوتريبيس والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص إليزابيث سبيهار ، حيث بحث الجانبان تعزيزالتعاون الأمني ​​الثنائي بين نيقوسيا وواشنطن.

وأعرب الوفد الأمريكي عن دعمه لجهود استئناف المفاوضات المتعلقة بالقضية القبرصية من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة من شأنها أن تعطي مستقبلاً مزدهراً ينعم بالسلام لجميع القبارصة.

وترأس الوفد الأمريكي تيد دويتش من الحزب الديمقراطي رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المعنية بالإرهاب الدولي ، وتأتي الزيارة كجزء من جولة إقليمية.