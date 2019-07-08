سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 03:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: 11 ألف و 943 محضر سرقة كهرباء بـ 15.5 مليون جنيه

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:06 م
الكهرباء: 11 ألف و 943 محضر سرقة كهرباء بـ 15.5 مليون جنيه كهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تحرير11 ألف و943 محضر ضبطية لسرقة كهرباء بإجمالى ايداعات بلغت (15,5) مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم تدعيم المدن والقرى بـ 478 محولا، و828 كشك، و232 وحدة ربط حلقى، بالإضافة إلى 443 لوحة جهد منخفض خلال الفترة من  1/7/2017 حتى 30/4/2019.
 
وكشف المهندس سامى عرفة  أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أنه تم تدعيم شبكة الجهد المتوسط  بـ 13 موزعا، و1736 عمود، و227000 متر موصلات هوائية، وتركيب 14 ألف و789 عمودا، وعزل الشبكة بـ 98000 متر كابلات. 
 
وأوضح أبو وردة، فى تقرير له أنه تم الربط بين جميع وحدات الشحن الفرعية ومراكز الشحن الرئيسية بالقطاعات ومركز الشحن الرئيسي بالشركة عن طريق خطوط ربط VPN بتقنيةMPLS وعمل شبكة مغلقة تربط الأجهزة الخاصة بالقطاع، كما تم تفعيل خدمة الشحن الالكتروني بنهاية عام 2018 وذلك من خلال شركة E-Finance  ليضاف إلى منفذ بيع الكتروني جديد، كما تم شراء (66) وحدة شحن وربطها بالنظام الحالى، ليصبح اجمالي وحدات الشحن 137 وحدة موزعة على 50 مركز شحن، ويتم  متابعة جميع مراكز الشحن بالقطاعات الاربعة بالشركة من خلال مهندسي الادارة العامة لأنظمة العدادات الحديثة.
 
وأضاف أنه تم خلال أبريل الماضى تركيب سيرفر حماية من الاختراق الإلكتروني (SOPHOS) لنظام العدادات المسبقة الدفع على السيرفر الرئيسى بالتنسيق مع مهندسى جهاز الأمن السيبرانى.
 
وحول موقف تركيب العدادات المسبقة الدفع أوضح أنه تم تركيب 543,509 عداد مسبق الدفع حتى اليوم بنسبة 17% من إجمالى عدد المشتركين بشركة مصر العليا البالغ عددهم (3,195,542) مشترك.
 
وفى مجال الإدارة المدنية تم إنشاء عدد من لوحات التوزيع كما تم إنشاء وتطوير عدد من الهندسات
 
وحول أنشطة التدريب خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 30/4/2019 أوضح أبو وردة أنه تم تدريب (2275) متدرب في جميع المجالات الفنية والهندسية والمالية والتجارية والإدارية والسلامة والصحة المهنية والحاسب الالي  بنسبة تصل إلى حوالى  101,11% من المستهدف حتى  30/6/2019 وبنسبة تصل إلى حوالى  32 % من اجمالى عدد العاملين بالشركة  .​
 

الكهرباء

ضبطية قضائية

محول كهرباء

وزارة الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة