الكهرباء: 11 ألف و 943 محضر سرقة كهرباء بـ 15.5 مليون جنيه

كتب على عبد الرحمن

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تحرير11 ألف و943 محضر ضبطية لسرقة كهرباء بإجمالى ايداعات بلغت (15,5) مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم تدعيم المدن والقرى بـ 478 محولا، و828 كشك، و232 وحدة ربط حلقى، بالإضافة إلى 443 لوحة جهد منخفض خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/4/2019.

وكشف المهندس سامى عرفة أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أنه تم تدعيم شبكة الجهد المتوسط بـ 13 موزعا، و1736 عمود، و227000 متر موصلات هوائية، وتركيب 14 ألف و789 عمودا، وعزل الشبكة بـ 98000 متر كابلات.

وأوضح أبو وردة، فى تقرير له أنه تم الربط بين جميع وحدات الشحن الفرعية ومراكز الشحن الرئيسية بالقطاعات ومركز الشحن الرئيسي بالشركة عن طريق خطوط ربط VPN بتقنيةMPLS وعمل شبكة مغلقة تربط الأجهزة الخاصة بالقطاع، كما تم تفعيل خدمة الشحن الالكتروني بنهاية عام 2018 وذلك من خلال شركة E-Finance ليضاف إلى منفذ بيع الكتروني جديد، كما تم شراء (66) وحدة شحن وربطها بالنظام الحالى، ليصبح اجمالي وحدات الشحن 137 وحدة موزعة على 50 مركز شحن، ويتم متابعة جميع مراكز الشحن بالقطاعات الاربعة بالشركة من خلال مهندسي الادارة العامة لأنظمة العدادات الحديثة.

وأضاف أنه تم خلال أبريل الماضى تركيب سيرفر حماية من الاختراق الإلكتروني (SOPHOS) لنظام العدادات المسبقة الدفع على السيرفر الرئيسى بالتنسيق مع مهندسى جهاز الأمن السيبرانى.

وحول موقف تركيب العدادات المسبقة الدفع أوضح أنه تم تركيب 543,509 عداد مسبق الدفع حتى اليوم بنسبة 17% من إجمالى عدد المشتركين بشركة مصر العليا البالغ عددهم (3,195,542) مشترك.

وفى مجال الإدارة المدنية تم إنشاء عدد من لوحات التوزيع كما تم إنشاء وتطوير عدد من الهندسات

وحول أنشطة التدريب خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 30/4/2019 أوضح أبو وردة أنه تم تدريب (2275) متدرب في جميع المجالات الفنية والهندسية والمالية والتجارية والإدارية والسلامة والصحة المهنية والحاسب الالي بنسبة تصل إلى حوالى 101,11% من المستهدف حتى 30/6/2019 وبنسبة تصل إلى حوالى 32 % من اجمالى عدد العاملين بالشركة .​