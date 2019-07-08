الكنائس تحتفل بعيد القديس يوحنا المعمدان.. والأنبا أرسانيوس يترأس قداسًا

كتبت سارة علام

احتفلت الكنائس القبطية أمس الأحد، بعيد القداس يوحنا المعمدان، إذ ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد، قداسا بتلك المناسبة فى مقر المطرانية بالواحات.

يعتبر القديس يوحنا المعمدان من أبرز الشخصيات التاريخية التي حفظتها كتب التراث القبطي، فقد ورد ذكر هذا القديس أنه لم تلد النساء أعظم منه فهو آمن برسالة المسيح منذ كان في بطن أمه السيدة البتول العذراء مريم.

ورد ذكر هذا القديس النبي في أسفار الأنبياء سفر (لو 1: 39) أنه من والدين تقيين وهما زكريا الكاهن وإليصابات، ووُلد فى 5 ق.م، بقرية عين كارم المتصلة بجنوب القدس بفلسطين.

يُعد يوحنا أو نبى الله يحيى المعمدان هو من عّمد المسيح في نهر الأردن، ومنذ ذلك الحين اندرج التعميد ضمن الأسرار الكنسية السبعة، وأصبحت تقليدًا مسيحيًا يشير إلى دخول الإنسان تحت مظلة الإيمان بالمسيحية.

حصل هذا القديس على عدد من الألقاب خلال سيرته ولعل أبرزها كان "المعمدان"، غير أن هذا اللقب لم يكن متداولاً على نطاق واسع في كتابات العهد الجديد بل إنه استعمل للإشارة إلى المسيح نفسه.