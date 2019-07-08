الكرملين: الوضع حول الصفقة النووية الإيرانية يثير قلقنا

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أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الوضع حول تنفيذ الصفقة النووية مع إيران يثير قلق روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحذر من عواقب امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ الصفقة النووية مع إيران.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - "إن الوضع حول البرنامج النووي الإيراني يثير قلقنا بالفعل، مؤكدا أن موسكو ترى ضرورة استمرار الحوار والجهود الدبلوماسية حول هذا الموضوع".

وأشار إلى أن بوتين حذر أكثر من مرة من العواقب السلبية التي ستحدث حتما بعد أن قررت إحدى الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة الخاصة بإيران إنهاء التزاماتها والانسحاب من الصفقة.