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القوات العراقية تعثر على صواريخ ومعامل للتفخيخ فى محافظة صلاح الدين

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:57 م
القوات العراقية تعثر على صواريخ ومعامل للتفخيخ فى محافظة صلاح الدين العراق
أ ش أ

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عثرت القوات الأمنية العراقية خلال عملية (إرادة النصر)، على أوكار ومعامل للتفخيخ ضمن قاطع محافظة صلاح الدين.

 

وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم،الاثنين، أن القوات المسلحة العاملة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين وخلال عملية (إرادة النصر) في يومها الثاني، عثر اللواء (31) بالحشد الشعبي على وكر يحتوي على معمل تفخيخ، و8 صواريخ كاتيوشا معدة للتفجير.

 

وأضافت أنه تم العثور أيضًا على معملين للتفخيخ بهما 6 صواريخ نمساوية و8 صواريخ كاتيوشا بينما عثر اللواء (35) بالحشد الشعبي على دار مفخخة، وحزام ناسف، ومواد لوجستية بالإضافة إلى وكر يحتوي على معمل للتفخيخ، و8 صواريخ كاتيوشا معدة للتفجير تمت معالجتها من قبل دوريات الهندسة، وعثر فوج (سوات) على وكر وقد تمت معالجته أيضًا.

 

وأشارت إلى أن اللواء (91) في فرقة المشاة الـ(14) عثر على مركز للاتصالات، ومعمل لتصنيع العبوات، و5 عبوات ناسفة محلية الصنع، و6 قذائف نمساوية، وقنبرتي هاون 60 ملم، و4 صواريخ دبابة، وكبسولتين وقداحتي تفجير.. وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليًا، فيما دمرت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة وكرًا وقامت بتفجير 3 عبوات ناسفة في قرية "الشويلي".

 

من جهته، تمكن طيران الجيش من تدمير سيارة للإرهابيين، وأرشد القطعات الأرضية على سيارة أخرى قد تم ضبطها ضمن قاطع قيادة عمليات نينوي.

 


العراق

القوات العراقية

الارهاب

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الحشد الشعبى

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