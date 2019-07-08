القوات البحرية تنجح فى إنقاذ لنش سياحى من الغرق بالبحر الأحمر

كتب زكى القاضى

فى إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية، ورد بلاغ يفيد بشحط اللنش السياحى ‪MY OXYGEN على إحدى جزر البحر الأحمر ، ويحمل عدد (8) راكب مصرى بالإضافة إلى طاقم اللنش المكون من (3) أفراد، وعلى الفور صدرت الأوامر بتوجيه إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لميناء الغردقة وتقديم المعاونة بالإنقاذ.

‫ونجحت القوات البحرية فى إنقاذ طاقم اللنش والأفراد المصريين وتم إخلاءهم من اللنش وتقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم عند وصولهم للنقطة البحرية بالغردقة.