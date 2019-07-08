كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين أثناء سرقتهما حقيبة سيدة بالزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت قوة تابعة لقسم شرطة الزيتون، أثناء المرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط شخصين سبق اتهام أحدهما فى إحدى القضايا، حال استقلالهما مركبة " توك توك " عقب قيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات وذلك حال سيرها بمكان الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة التوك توك المضبوطة بحوزتهما" مما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصابتها.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.