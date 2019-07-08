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القبض على سائق أجرة لتحريضه زملائه على مخالفة تعريفة الركوب بالقليوبية

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:49 م
القبض على سائق أجرة لتحريضه زملائه على مخالفة تعريفة الركوب بالقليوبية موقف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد محمد خيرى رئيس مدينة طوخ بالقليوبية، أنه تم القبض على سائق سيارة أجرة، لقيامه بتحريض السائقين على زيادة تعريفة الركوب، والامتناع عن العمل بالتعريفة التى أعلنتها المحافظة.
 
وأوضح خيرى، أنه بالكشف الجنائى على السائق محمد فؤاد محمد السيد، تبين أنه سبق اتهامه فى قضية استعراض قوة وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وكذلك سنة مراقبة وسبق اتهامه فى قضية سرقة وسائل النقل العام، وجارى عرضه على النيابة العامة.
 
جاء ذلك عقب تلقى مدينة طوخ عدة شكاوى من المواطنين من موقف نامول داخل القرية، على الفور انتقل محمد خيرى عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ، والعميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، والرائد أحمد سامى العفيفى رئيس مباحث طوخ، والنقيب أحمد على رئيس وحدة مرور طوخ.
 
ووجه خيرى، مسئول إدارة المرور ومسئول المواقف بكتابة تعريفة الركوب الجديدة على زجاج كل سيارة والمحددة لكل خط، لحين ورود الاستيكارات المدون عليها التعريفة الجديدة، وذلك منعا لقيام بعض السائقين باستغلال الركاب برفع قيمة الأجرة، وأثناء التواجد داخل المواقف تم وضع بنرات تعريفة الركوب الجديدة، ولصقها بأماكن ظاهرة بالمواقف.
 
 
 
 

اخبار القليوبية

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

اسعار الوقود

مدينة طوخ

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