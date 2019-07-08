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الصين ترحب باتفاق ترتيبات المرحلة الانتقالية فى السوان

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:49 م
الصين ترحب باتفاق ترتيبات المرحلة الانتقالية فى السوان رئيس المجلس الانتقالى السودانى عبد الفتاح البرهان
أ ش أ

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رحبت الصين، اليوم الإثنين، بالاتفاق الذى توصل إليه المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير فى السودان، حول ترتيبات المرحلة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ- في تصريح اليوم- "تابعنا التقارير ذات الصلة، ونرحب وندعم اتفاق المجلس العسكري الانتقالي والقوى المحلية على تشكيل مجلس سيادي، ونأمل أن تركز الأطراف السودانية على المصالح الأساسية للبلد والشعب، وعلى توافقات الآراء، وأن تتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية سريعا؛ لدفع البلد نحو مسار سلمي ومستقر".


المجلس الانتقالى السودانى

عبد الفتاح البرهان

الصين

وزارة الخارجية الصينية

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