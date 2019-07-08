الصومال: مقتل وإصابة 8 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

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لقي مسلحان تابعان لحركة "الشباب" الصومالية المتطرفة وضابط شرطة على الأقل حتفهم كما أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح اليوم،الاثنين، إثر انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش أمنية بالقرب من منطقة "هودن" في العاصمة "مقديشيو".

وأكد مصدر أمني -حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية- أن مواجهة وقعت بين مسلحي الشباب والضابط حينما كانا يريدان عبور نقطة التفتيش الأمنية بالقوة بواسطة السيارة المفخخة، لكنه تم التصدي لهما، ما أدى إلى قيام أحد المسلحين بتفجير نفسه.

وأضاف المصدر أن التفجير أسفر عن تدمير بعض المباني المجاورة.

يذكر أن الجيش الصومالي المدعوم من بعثة الاتحاد الإفريقي تمكن من طرد "الشباب" من مقديشيو، لكن الحركة المتطرفة لا تزال قادرة على شن هجماتها الإرهابية، حيث تستهدف المنشآت الحكومية والفنادق والمطاعم والأماكن العامة.