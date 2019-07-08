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الشرطة النيجيرية: مقتل 6 أشخاص فى هجوم لقطاع طرق على 3 قرى

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:38 م
الشرطة النيجيرية: مقتل 6 أشخاص فى هجوم لقطاع طرق على 3 قرى قوات الشرطة النيجيرية ارشيفية
أ ش أ

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أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة في نيجيريا جامبو عيسى مقتل 6 أشخاص في هجوم لـ"قطاع طرق" على 3 قرى بولاية "كاتسينا" شمالي البلاد.
 
وقال عيسى - حسمبا ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين - إن قطاع الطرق وصلوا على متن دراجات بخارية إلى القرى الثلاثة: "صناع" و"دان ساباو" و"بوا" في منطقة "كانكارا" وكانوا يحملون بنادق وقاذفات صواريخ، مضيفا أن اللصوص كانوا يرتدون ملابس سوداء وأطلقوا النار من سلاح "آر بي جي" على الشرطة التي تصدت لهم.
 
وأوضح أن 6 أشخاص قتلوا في القرى الثلاث، لافتا إلى أن الشرطة قامت بقتل عدد من اللصوص خلال عمليات إطلاق نار استمرت لأكثر من ساعة.
يذكر أنه في الـ3 من يوليو الجاري، قتل قطاع الطرق 18 شخصا وذلك خلال مداهمات في 4 قرى بولاية "كاتسينا" شمالي نيجيريا قرب الحدود مع تشاد. 

الشرطة النيجيرية

جامبو عيسى

كاتسينا

تشاد

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