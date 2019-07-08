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السيسى: أفريقيا من أغنى القارات..وندعم المستثمرين فى القطاع العام والخاص

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:16 م
السيسى: أفريقيا من أغنى القارات..وندعم المستثمرين فى القطاع العام والخاص الرئيس السيسى فى قمة النيجر
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أهمية مواجهة التحديات التى تواجه المجتمعات الأفريقية، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية قطعت شوطا كبيرا فى تطوير المشروعات الاقتصادية والتجارية.

وقال الرئيس السيسي، فى كلمته بالجلسة التنسيقية بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، بمشاركة عدد من زعماء القارة الأفريقية، اليوم الاثنين فى نيامى بالنيجر، إن القارة الأفريقية تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والمواد الخام التى تجعلها أنجح القارات وأغناها، لافتا إلى أهمية دعم المستثمرين فى القطاع العام والخاص، والذين يقدمون كل ما لديهم من أجل تدعيم المشروعات الاقتصادية والتجارية فى القارة.

 

وأضاف الرئيس السيسى أن الشعوب الأفريقية من أقدر الشعوب على الساحة العالمية ولدينا الكثير من المشروعات الاستراتيجية واللوجيسيتية قيد التنفيذ، فلدينا مصلحة مشتركة والكثير من الحماس والتفاؤل .

 


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النيجر

القمة الاستثنائية

الاتحاد الافريقى

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