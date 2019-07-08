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السكة الحديد: نحتاج 12 ماكينة لفحص وصيانة قضبان خطوط الهيئة

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:00 ص
السكة الحديد: نحتاج 12 ماكينة لفحص وصيانة قضبان خطوط الهيئة قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكد مصدر مسئول، حاجة هيئة السكة الحديد إلى 12 ماكينة لحفص وصيانة قضبان خطوط السكك الحديدية المختلفة، لافتا إلى أن الهيئة تعاقدت فعليا على شراء 4 ماكينات مع إحدى الشركات النمساورية بتكلفة 8.5 مليون يورو.

وأضافت المصدر لليوم السابع أنه يجرى العمل على إنهاء إجراءات شراء الـ 8 ماكينات المتبقية المطلوبة، وأنه مخطط توريد الـ 4 ماكينات التى تم التعاقد عليها فعليا نهاية العام المقبل، حيث سيساعد هذه الماكينات فى زيادة عوامل الأمان بخطوط السكة الحديد وتقليل حوادث القطارات الناتجة عن القضبان.

 

 


السكة الحديد

خطوط السكة الحديد

حركة القطارات

حوادث القطارات

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