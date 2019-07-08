السجن 3 سنوات لعامل أصاب طفل رضيع بطلق خرطوش بالخطأ بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل بالسجن 3 سنوات، لإصابته طفل جاره بطلق خرطوش عن طريق الخطأ.

صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وسكرتارية فلبس صبحي وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 1641 جنايات بلبيس، لسنة 2018، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "بلبيس" المركزي، بوصول الطفل "أسامة أشرف محمد عجمي" سنة ونصف، مقيم ببندر بلبيس، مصابا بطلق خرطوش بقدمه اليسرى.

وبالانتقال والفحص، وسؤال والدة الطفل "نجاة محمد مصطفى" ربة منزل، اتهمت جارها "أحمد ر إ" عامل، بإصابة نجلها، فيما تبين أنه أصاب الطفل أثناء قيامه بتنظيف فرد خرطوش، بدون تراخيص، كان بحوزته، حيث خرجت طلقة منه بالخطأ وأصابت الطفل.

وتم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، أحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.