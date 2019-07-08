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السجن 10 سنوات لمتهمين بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض بسوهاج

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:30 م
السجن 10 سنوات لمتهمين بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض بسوهاج مجمع محاكم سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "محمد.ع" 34 سنة و"أحمد.ف.م" 33 سنة  بالسجن 10 سنوات غيابيا لاتهامهما  بالتزوير بدائرة المنشاة .

 

 صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود أحداث الواقعة، الى عام 2018 بدائرة مركز المنشاة ، عندما كشفت مباحث الأموال العامة بسوهاج، عن قيام المتهمين بتزوير بعض الأوراق الخاصة بوزارة الإسكان وذلك لتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لصالح المتهمين ومختومة بأختام مزورة على خلاف الحقيقة، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين ، وبمواجهتهما  اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت القضية  إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


سوهاج

تزوير الاوراق الحكوميه

المنشاة

جنايات سوهاج

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