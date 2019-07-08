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السجن 10 سنوات لصيدلى بتهمة بيع الأقراص المخدرة داخل صيدلية بسوهاج

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:41 م
السجن 10 سنوات لصيدلى بتهمة بيع الأقراص المخدرة داخل صيدلية بسوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة  المتهم "محمد.م" صيدلى بالسجن 10 سنوات لاتهامه ببيع الأقراص المخدرة داخل الصيدلية بدائرة مركز المنشاة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود الواقعة إلى عام 2014 عندما وردت معلومات لضباط مركز شرطة المنشاة بقيام المتهم  ببيع الأقراص المخدرة بالصيدلية ، وبعد تقنين الإجراءات  وإجراء التحريات تأكدت اصحة المعلومات  الواردة من أحد المصادر السرية ، وبعد تقنين الإجراءات وبتفتيش  الصيدلية عثر على كمية من الأقراص المخدرة بحيازته بقصد بيعها والاتجار فيها  وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة القضية للمحكمة والتى أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج

صيدلى

اقراص مخدرة

المنشاة

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