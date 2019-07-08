الزراعة: ضبط 15 ألف و330 عبوة مبيدات مغشوشة خلال 30 يومًا

كشف تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ضبط 15 ألف و 330 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها وغير مطابقة للمواصفات ومغشوشة، موضحًا أن هذه الكميات تم ضبط خلال الشهر الماضى من قبل أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

وأضاف التقرير، الذى حصل "اليوم السابع"، عليه أن الضبطيات جاء بناء على قيام الأجهزة الرقابية على المبيدات بالمرور على محلات الاتجار فى المبيدات بإجمالى 1855 محلا منها 62 محلا تحت الترخيص و854 محلا مرخصا و 939 محلا بدون ترخيص، مشددًا على أنه تم تحرير 31 محضر للمخالفات وعرضها على النيابة.

فيما واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حملاتها المكثفة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة على جميع أسواق بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، لضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.