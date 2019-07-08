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الزراعة تبحث مع أكساد مكافحة سوسة النخيل وتدوير المخلفات وإنتاج تقاوى

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:41 م
الزراعة تبحث مع أكساد مكافحة سوسة النخيل وتدوير المخلفات وإنتاج تقاوى الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة
كتب عز النوبى

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استقبل  وفد وزارة الزراعة   واستصلاح الأراضى،  الدكتور رفيق صالح مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضيى، القاحلة "الاكساد"، حيث بحث معه المشروعات التى نفذها المركز في مصر بالتعاون مع الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، والمتعلقة بمشروعات مكافحة سوسة النخيل وتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج تقاوي الذرة الرفيعة المتحملة للجفاف والتقلبات المناخية.

كما بحث الوفد الزراعى ،  مع مدير أكساد المشروعات الى ينفذها مع مركز بحوث الصحراء والمتمثلة في حفر خزانات وآبار لتجميع وتخزين مياه الامطار بمحافظة مطروح، وكذلك تنفيذ بعض النماذح الناجحة لتثبيت الكثبان الرملية باستخدام مياه الصرف الزراعى بواحة سيوة، وأيضا التعاون فى مجال تربية الإبل.

من ناحيته قال صالح أنه بحث استعداد أكساد لدعم مصر بسلالات من الماعز الدمشقى الذى يتميز بإنتاجه الوفير للألبان وزيادة التكاثر.

وحضر اللقاء الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور سيد خليفة مدير منظمة أكساد في مصر، والدكتور ناصر العبيدي المدير المالي لأكساد، والدكتور أيهم حمصى مدير التخطيط بأكساد .

 

 


الاراضى الجافة

سوسة النخيل

انتاج التقاوى

اكساد

البحوث الزراعية

الكثبات الرميلة

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