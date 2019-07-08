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الرى تستجيب لمحافظ بورسعيد بالحفاظ على منسوب مياه ترعة لتفادى انقطاع المياه

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:40 م
الرى تستجيب لمحافظ بورسعيد بالحفاظ على منسوب مياه ترعة لتفادى انقطاع المياه جولة محافظ بورسعيد بصحبة قيادات وزارة الرى بمحطة رافع القنطرة
بورسعيد – السيد فلاح

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استجابت وزارة الرى والموارد المائية، لطلب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، باتخاذ كافة السبل التى تكفل عدم تكرار أزمة انقطاع مياه الشرب، والتى عانى منها أبناء المحافظة فى الفترة الماضية.
 
ووجهت وزارة الرى، بالحفاظ الدائم على منسوب المياه بترعة بورسعيد، والذى يسمح بضخ حصة المحافظة منها بشكل طبيعى دون نقصان، كما قرر زيادة مصدات ورد النيل لمنع وصولها إلي محطات الرفع الخاصة بالترعة.
 
جاء ذلك، جولة محافظ بورسعيد، بصحبة قيادات وزارة الرى بمحطة رافع القنطرة على ترعة بورسعيد، وقررت وزارة الرى، إجراء عمليات التطهير الأسبوعي أول بأول لمنع تزايد ورد النيل فى الترعة.
 
ومن جانبه، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تقرر إجراء دراسة فنية لتزويد ترعة بورسعيد على امتداها بمواتير لديها القدرة على العمل مع انخفاض منسوب المياه بالترعة، لتضاف للمواتير الحالية لضمان وصول مياه الشرب إلى بورسعيد فى أى مستوى لمنسوب المياه فى الترعة.
 
جولة محافظ بورسعيد بصحبة قيادات وزارة الرى بمحطة رافع القنطرة على ترعة بورسعيد (1)
جولة محافظ بورسعيد بصحبة قيادات وزارة الرى بمحطة رافع القنطرة على ترعة بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد بصحبة قيادات وزارة الرى بمحطة رافع القنطرة على ترعة بورسعيد (2)
جولة محافظ بورسعيد بصحبة قيادات وزارة الرى بمحطة رافع القنطرة على ترعة بورسعيد 

 


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