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الرى تبحث استعداداتها لاستقبال موسم الفيضان الجديد.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:00 ص
الرى تبحث استعداداتها لاستقبال موسم الفيضان الجديد.. اعرف التفاصيل نهر النيل
كتبت أسماء نصار

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بحثت وزارة الموارد المائية مع المهندس أيمن شديد استعدادات الرى المصرى بالسودان لاستقبال الفيضان الجديد وجاهزية محطات الرصد ومراجعة المقاييس على النيل الرئيسي لمتابعة المناسيب بالأحباس المختلفة، ومتابعة أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ، وذلك بالتعاون مع وزارة الري السوداني .
 
وتضمنت تكليفات الوزارة مراجعة وصيانة جميع الوحدات النهرية، والتأكد من جاهزيتها لموسم الفيضان، وسلامة المقاييس على نهر النيل وروافده، وإعادة تأهيلها وصيانة بعضها وربطها مساحياً، والتأكد من عمل أجهزة الرصد والقياس بدقة وكفاءة، وإتمام أعمال المعايرة الفنية لضمان جودتها فى القياس، وإجراء الصيانة اللازمة للسيارات التابعة للمحطات.
 
وأكدت وزارة الرى على ضرورة متابعة المهندسين لأعمال محطات قياس التصرفات، للتأكد من العمل بانتظام ولسرعة حل أى مشكلات قد تواجههم أثناء أعمال القياس، والتأكيد المستمر على تدريب العاملين بمحطات القياس على استخدام سترات النجاة وجميع معدات الأمان، التى تضمن عدم حدوث أى حوادث بسبب سرعة مياه الفيضان أثناء القياس، فضلاً عن سرعة الانتهاء من صيانة جميع المعدات المستخدمة المساعدة فى القياس بالمحطات (وايرات – أوناش – ماكينات لحام ) والتأكد من صلاحيتها لمواجهة موسم الفيضان.
 
وتتابع بعثة الرى المصرى فى السودان، مناسيب الخزانات والسدود والتصرفات داخل السودان حتى السد العالى مع وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان فى إطار من التعاون والشفافية لتبادل البيانات والمعلومات، ومتابعة صور الاقمار الصناعية، وكذلك متابعة أعمال التنبؤات بالفيضان وكذلك تقارير الاحوال الجوية والأمطار على السودان والهضبة الإثيوبية، مع تكثيف التواصل مع قطاع مياه النيل على مدار الساعة لإبلاغ قرارات المقاييس المختلفة مع استخدام كافة وسائل الاتصال الحديثة.

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فيضان النيل

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